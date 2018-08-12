حملة "ضد الفساد" في إيران: اعتقال عشرات الأشخاص ومنع 100 موظف من السفر

اعتقلت السلطات الإيرانية 67 شخصا خلال الأسابيع الماضية ومنعت أكثر من 100 موظف حكومي من مغادرة البلاد، ضمن حملة ضد الفساد أقرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وفقا لوكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء. وجاء ذلك الإعلان بعد يوم على مصادقة خامنئي على إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية.

أعلن القضاء الإيراني الأحد، أن 67 شخصا اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار حملة ضد الفساد أقرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ومنع أكثر من 100 موظف حكومي من مغادرة البلاد، بحسب ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء عن المتحدث غلام حسين محسني ايجي.

وأضاف المتحدث "لقد قررت عدوتنا أمريكا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن دون جدوى".

وقال إن "هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها".

وكان خامنئي صادق السبت، على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية.

وكتب خامنئي في رد نشر على موقعه على الانترنت "الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف".

وأدت زيادة الضغوط الأمريكية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، إلى تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الإدارة والفساد في الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الأجنبية.

نشرت في : 12/08/2018