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الشرق الأوسط

تركيا: البنك المركزي يتعهد باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة انهيار قيمة الليرة التركية

© أ ف ب | عميل يتسلم دولارات في مركز لصرف العملات في أنقرة في 25 أيار/مايو 2018

فيديو سحر طارق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/08/2018

يعتزم البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تسارع انهيار قيمة الليرة التركية، وفق ما أعلن الاثنين. وتعهد البنك المركزي أيضا بـ"توفير كل السيولة الضرورية للمصارف" من أجل ضمان الاستقرار المالي.

تعهد البنك المركزي التركي الاثنين باتخاذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الاستقرار المالي، في ظل انهيار حاد في قيمة الليرة التركية منذ عدة أيام. كما أكد البنك المركزي أنه سيوفر "كل السيولة الضرورية للمصارف" في وقت تسارع فيه تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن.

وسمح هذا الإعلان بالتعويض جزئيا عن الخسائر التي سجلتها الليرة التركية في الأسواق الآسيوية، حيث تم التداول بها بسعر 6,65 ليرة للدولار بعيد الساعة 6:00 ت غ، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مسجلة 7,2362 ليرة للدولار الأحد الساعة 19:51 ت غ.

وخسرت الليرة 16% من قيمتها أمام الدولار الجمعة. وكان وزير المالية التركي براءة البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، قد صرح في مقابلة أجرتها معه صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار مساء الأحد قائلا "مؤسساتنا ستتخذ التدابير الضرورية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط عن الأسواق".

وأفاد البنك المركزي في بيان صباح الاثنين أنه "سيراقب عن كثب عمق الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة". كما تعهد بـ"توفير كل السيولة الضرورية للمصارف".

وراجع البنك المركزي أيضا نسب الاحتياطيات الإلزامية المفروضة على المصارف لتفادي أي مشكلة سيولة.

وانهارت العملة التركية الأسبوع الماضي على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع واشنطن وريبة الأسواق حيال نهج أردوغان الاقتصادي.

وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا متصاعدا بسبب عدد من القضايا في صلبها احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة "الإرهاب" و"التجسس"، وقد وضع في نهاية تموز/يوليو قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقاله لعام ونصف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/08/2018

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