الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

تركيا.. رجب طيب أردوغان: "أنقرة لن تخسر الحرب الاقتصادية"

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. مراكز علاج السرطان تكافح لمساعدة المرضى في ظل الاضطراب السياسي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. العواصف الرعدية تحل مكان الحر الشديد

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. معاناة الصحافة المكتوبة في ظل نقص الموارد والتدهور الأمني

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

شركة كندية تسعى لإنشاء خط تجريبي لقطار "هايبرلوب" في فرنسا

للمزيد

ريبورتاج

كينيا.. عشرات الآلاف يعانون بعد إزالة جزء من حي عشوائي

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا.. القنوات والإذاعات الخاصة تمتنع عن دفع رسوم تجديد تراخيص عملها

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

تحقيق في تحليق طائرة دون طيار فوق قصر يقضي فيه الرئيس الفرنسي إجازته

للمزيد

ثقافة

المخرج اللبناني لوسيان بورجيلي.. أحببت أن أفهم المجتمع اللبناني عبر العائلة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

هيومن رايتس ووتش: أحداث رابعة العدوية تبقى "جرحا نازفا" في غياب العدالة المصرية

© أ ف ب/أرشيف | مناصرون لجماعة "الإخوان المسلمون" في تظاهرة في الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/08/2018

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان الاثنين، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة بما يتعلق باعتصام "الإخوان المسلمون" في ميدان رابعة العدوية، حيث "قتلت قوات الأمن 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة" منذ حوالى خمسة أعوام، بدون محاكمة المسؤولين عن "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات المصرية بـ"إحقاق العدالة" في أعمال القتل بعد مرور خمس سنوات على قمع متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة حيث لم تتم محاكمة أيا من أفراد قوات الأمن.

وكانت قوات الأمن في 14 آب/أغسطس 2013 قامت بفض اعتصام لجماعة "الإخوان المسلمون" في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على عزل الرئيس المصري السابق الإسلامي محمد مرسي.

وأعلنت المنظمة ومقرها في الولايات المتحدة في بيان نشرته على موقعها، إن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة"، في ما اعتبرته "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ومذاك "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب هيومن رايتس ووتش.

واعتبرت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم".

رايتس ووتش: مصر بعد 5 سنوات، لا عدالة لضحايا "رابعة"

وأضافت ويتسن أن "رد حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق".

"حصانة" من المقاضاة

وحمل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال فض المظاهرات في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه، ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن.

وفي 26 تموز/يوليو، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يأمن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".

وأصدرت الدائرة المختصة بجرائم "الإرهاب" في محكمة جنايات جنوب القاهرة في 28 تموز/يوليو 2018،  أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة التي يحاكم فيها 713 متهما، أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان" الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي أيار/مايو، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "شوكان" جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة.

وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات.

وبعد إزاحة الإسلامي محمد مرسي، تمكن السيسي من الفوز بالانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة "الإخوان المسلمون" وصنفتها "منظمة إرهابية".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/08/2018

  • مصر

    مصر: الحكم بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع

    للمزيد

  • مصر

    الرئيس المصري غاضب من وسم #ارحل_يا_سيسي والمغردون يردون #ازعل_يا_سيسي

    للمزيد

  • مصر

    مصر: إحالة 28 متهما إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التخطيط لإسقاط النظام

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي