الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

تركيا.. رجب طيب أردوغان: "أنقرة لن تخسر الحرب الاقتصادية"

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. مراكز علاج السرطان تكافح لمساعدة المرضى في ظل الاضطراب السياسي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. العواصف الرعدية تحل مكان الحر الشديد

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. معاناة الصحافة المكتوبة في ظل نقص الموارد والتدهور الأمني

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

شركة كندية تسعى لإنشاء خط تجريبي لقطار "هايبرلوب" في فرنسا

للمزيد

ريبورتاج

كينيا.. عشرات الآلاف يعانون بعد إزالة جزء من حي عشوائي

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا.. القنوات والإذاعات الخاصة تمتنع عن دفع رسوم تجديد تراخيص عملها

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

تحقيق في تحليق طائرة دون طيار فوق قصر يقضي فيه الرئيس الفرنسي إجازته

للمزيد

ثقافة

المخرج اللبناني لوسيان بورجيلي.. أحببت أن أفهم المجتمع اللبناني عبر العائلة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وفاة المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين عن 87 عاما في باريس

© أ ف ب/أرشيف | الكاتب والمفكر الاقتصادي المصري سمير أمين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/08/2018

توفي الكاتب والمفكر الاقتصادي المصري سمير أمين في باريس مساء الأحد عن عمر ناهز 87 عاما. ويعد أمين من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم ومن مؤسسي نظرية المنظومات العالمية.

أعلنت وزارة الثقافة المصرية الاثنين وفاة الكاتب والمفكر الاقتصادي الماركسي سمير أمين الليلة الماضية في باريس عن عمر ناهز 78 عاما.

ووصفت الوزارة في بيان الراحل بأنه "أحد المفكرين العظماء الذي أثرى مجاله بإنجازات ستظل علامات مضيئة في التاريخ".

المفكر سمير أمين ضيف فرانس24

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ، أن رحيل المفكر البارز يمثل "خسارة فادحة" للثقافة العربية وقال إن مصر "فقدت اليوم أحد أهم مفكريها الاقتصاديين"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وظل أمين يترأس منتدى العالم الثالث حتى رحيله، كما شارك في تأسيس منظمات بحثية وعلمية أفريقية منها المجلس الأفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية.

ولد أمين في الثالث من أيلول/سبتمبر العام 1931 ونشأ في بورسعيد لأب مصري وأم فرنسية. وحصل على الثانوية العامة من مصر قبل أن يتجه لاستكمال دراسته في فرنسا التي حصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون.

يعد الراحل من أعلام مدرسة التبعية في العلوم الاجتماعية، كما أنه من مؤسسي نظرية المنظومات العالمية. وعمل مستشارا اقتصاديا في كل من مالي ومدغشقر وجمهورية الكونغو وغيرها من الدول الأفريقية كما عمل مديرا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي في داكار خلال حقبة السبعينات.

ومن أبرز مؤلفاته: حوار الدولة والدين، وفي نقد الخطاب العربي الراهن، ونحو نظرية للثقافة، وما بعد الرأسمالية المتهالكة، والاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 13/08/2018

  • حدث اليوم

    سمير أمين : لا وجود سياسي للأخوان في مصر !!

    للمزيد

  • مصر

    سمير أمين: موقف الخليج إزاء مصر انتهازي ولا خطر من حرب أهلية

    للمزيد

  • مصر

    رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري بعد صراع مع المرض

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي