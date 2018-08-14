الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف ومسيرة

الروائية والحكواتية المغربية حليمة حمدان.. كتاباتي لاقت تشجيعا كبيرا منذ الصغر

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

تدشين استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي منتصف الشهر المقبل في السعودية

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تركيا.. رجب طيب أردوغان: "أنقرة لن تخسر الحرب الاقتصادية"

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. مراكز علاج السرطان تكافح لمساعدة المرضى في ظل الاضطراب السياسي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. العواصف الرعدية تحل مكان الحر الشديد

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. معاناة الصحافة المكتوبة في ظل نقص الموارد والتدهور الأمني

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

شركة كندية تسعى لإنشاء خط تجريبي لقطار "هايبرلوب" في فرنسا

للمزيد

ريبورتاج

كينيا.. عشرات الآلاف يعانون بعد إزالة جزء من حي عشوائي

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا.. القنوات والإذاعات الخاصة تمتنع عن دفع رسوم تجديد تراخيص عملها

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: ارتفاع حصيلة الضحايا في غارة التحالف على صعدة إلى 51 قتيلا 40 منهم أطفال

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/08/2018

أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين أن 51 شخصا بينهم 40 طفلا قتلوا، وفق آخر حصيلة للغارة الجوية المنسوبة إلى قوات التحالف العربي والتي أصابت حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة.

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الجوية للتحالف العربي على حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية إلى 51 قتيلا بينهم 40 طفلا، بحسب حصيلة نهائية أوردتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الاثنين.

وتضمن بيان لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء بأن الغارة التي نسبت إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أوقعت كذلك 79 جريحا بينهم 56 طفلا. وتتقاطع هذه الحصيلة مع الأرقام التي أعلنها الحوثيون، إذ صرح "وزير" الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل للصحافيين الاثنين أن "51 شخصا قتلوا بينهم 40 طفلا"، و79 جرحوا بينهم 56 طفلا.

وكان الصليب الأحمر قد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 29 طفلا على الأقل تقل أعمارهم عن 15 عاما في استهداف لحافلتهم في سوق مكتظ جدا في منطقة ضحيان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وشارك الآلاف الاثنين في تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي في صعدة.

من جانبه قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الجمعة أن تحقيقا قد فتح بشأن القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفاف". ومع إعلانه البدء بالتحقيق، تحدث التحالف، وهو يشن منذ 2015 عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين، عن "أضرار جانبية تعرضت لها حافلة ركاب" خلال "عملية لقوات التحالف في محافظة صعدة".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/08/2018

  • اليمن

    اليمن: مقتل مدنيين في قصف صاروخي على مدينة مأرب

    للمزيد

  • اليمن

    الحكومة اليمنية تعرض على الحوثيين تبادلا للأسرى بمناسبة حلول شهر رمضان

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    هل أصبحت واشنطن طرفا في حرب اليمن؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي