اليمن: ارتفاع حصيلة الضحايا في غارة التحالف على صعدة إلى 51 قتيلا 40 منهم أطفال

أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين أن 51 شخصا بينهم 40 طفلا قتلوا، وفق آخر حصيلة للغارة الجوية المنسوبة إلى قوات التحالف العربي والتي أصابت حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة.

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الجوية للتحالف العربي على حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة اليمنية إلى 51 قتيلا بينهم 40 طفلا، بحسب حصيلة نهائية أوردتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الاثنين.

وتضمن بيان لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء بأن الغارة التي نسبت إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أوقعت كذلك 79 جريحا بينهم 56 طفلا. وتتقاطع هذه الحصيلة مع الأرقام التي أعلنها الحوثيون، إذ صرح "وزير" الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل للصحافيين الاثنين أن "51 شخصا قتلوا بينهم 40 طفلا"، و79 جرحوا بينهم 56 طفلا.

وكان الصليب الأحمر قد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 29 طفلا على الأقل تقل أعمارهم عن 15 عاما في استهداف لحافلتهم في سوق مكتظ جدا في منطقة ضحيان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وشارك الآلاف الاثنين في تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي في صعدة.

من جانبه قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الجمعة أن تحقيقا قد فتح بشأن القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفاف". ومع إعلانه البدء بالتحقيق، تحدث التحالف، وهو يشن منذ 2015 عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين، عن "أضرار جانبية تعرضت لها حافلة ركاب" خلال "عملية لقوات التحالف في محافظة صعدة".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/08/2018