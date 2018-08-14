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الشرق الأوسط

سوريا: تساؤلات حول مصير إدلب وتحذيرات من إراقة الدماء

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة 14 آب/أغسطس

فيديو علا غرة

آخر تحديث : 14/08/2018

في محاولة لتجنيب محافظة إدلب شمال سوريا مصيرا دمويا، تناول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة الثلاثاء، مصير المحافظة التي تسيطر عليها قوات المعارضة ووضعها نظام الأسد على قائمة أولوياته العسكرية. وحذر أوغلو من أن قصف إدلب والمدنيين "سيكون مذبحة".

نشرت في : 14/08/2018

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