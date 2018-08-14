سوريا: تساؤلات حول مصير إدلب وتحذيرات من إراقة الدماء

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هيومن رايتس ووتش: أحداث رابعة العدوية تبقى "جرحا نازفا" في غياب العدالة المصرية
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فيينا تحصل على لقب المدينة الأنسب للعيش في العالم
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عشرات القتلى والجرحى في معارك عنيفة بين "طالبان" والقوات الأفغانية في مدينة غزنة
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مباريات الدوري الإسباني مباشرة ومجانا عبر فيس بوك في 8 بلدان جنوب آسيا
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مالي: مرشح المعارضة يتهم السلطة بالتزوير ويعلن رفضه مسبقا لنتائج الانتخابات الرئاسية
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الروائية والحكواتية المغربية حليمة حمدان.. كتاباتي لاقت تشجيعا كبيرا منذ الصغر
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اليمن: ارتفاع حصيلة الضحايا في غارة التحالف على صعدة إلى 51 قتيلا 40 منهم أطفال
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تونس: ردود فعل متباينة وتكهنات صعبة حول مشروع المساواة في الميراث
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"فيستل وسامسونغ" بدلا عن "آي فون".. أردوغان يدعو لمقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية
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منع الحفلات الفنية بحجة غياب التنمية.. هل يجس الإسلاميون نبض الجزائريين؟
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مالطا تفتح موانئها أمام "أكواريوس" بعد الاتفاق على توزيع المهاجرين بين دول أوروبية
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بريطانيا: شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في حادث اصطدام سيارة أمام البرلمان
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