عطل فني في الخطوط الجوية السعودية يؤخر رحلات العديد من الحجاج

أعلنت الخطوط الجوية السعودية على موقعها على تويتر الأربعاء، إعادة تشغيل نظام الرحلات الجوية، بعد تعرضها لعطل مفاجئ نجم عنه تأخير بعض الرحلات الثلاثاء، مقدمة الاعتذار لعملائها الذين تأثروا بهذا العطل. وكانت الشركة نشرت بيانا ليل الثلاثاء حول "تأثر حركة النقل الجوي بسبب عطل في نظام تخطيط الرحلات"، وذلك في خضم موسم الحج.

أكدت الخطوط الجوية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الأربعاء، إصلاح العطل الذي طرأ على نظام الرحلات الجوية مساء الثلاثاء، ونجم عنه تأخر العديد من الرحلات من وإلى السعودية، بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.

وقالت الشركة إنها بدأت بالانتظام التدريجي وفق مواعيدها المجدولة الأربعاء، "بعد أن تمت معالجة العطل واختبار النظام بما يكفل عودة انتظام الرحلات في مواعيدها المحددة والحد من التأخيرات للوصول إلى الانضباط التام"، بحسب ما جاء في التغريدة.

وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت في بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء أن "عطلا في نظام تخطيط الرحلات" أثر على حركة النقل الجوي.

وقالت الشركة إنه "نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية الذي أثر على انتظام عدد من الرحلات الثلاثاء (...) فقد بادرت الخطوط الجوية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وأضافت أنه "تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير".

وتابعت الخطوط الجوية السعودية أنها "تعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ وتؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة".

انتقادات للخطوط الجوية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتقد بعض المسافرين، حالة التكدس التي كانت عليها المطارات في المملكة جراء العطل الفني، حيث نشر بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي صورا لطوابير من المسافرين أمام المنافذ، وحقائب مرصوصة على الأرض. كما أظهرت صور لوحة البيانات بأحد المطارات تشير إلى تأخر كل الرحلات بلا استثناء عن موعدها المحدد.

ويفترض أن يجري الحج هذه السنة بين 19 و24 آب/أغسطس. ويتوقع أن يشارك فيه حوالى مليوني مسلم.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن أكثر من مليون حاج وصلوا إلى المملكة حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2018