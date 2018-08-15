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الشرق الأوسط

إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة لتهدئة التوتر بين الطرفين

© أ ف ب/أرشيف | شاحنتان عند معبر كرم أبو سالم بين اسرائيل وغزة في 24 تموز/يوليو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/08/2018

أعادت إسرائيل الأربعاء فتح معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، والمغلق منذ 9 تموز/يوليو بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين، وبسبب إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

ذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية عند معبر كرم أبو سالم الأربعاء أن إسرائيل أعادت فتح هذا المعبر ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع، بما فيها الوقود، إلى قطاع غزة المحاصر. وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه.

ومنذ 9 تموز/يوليو، تمنع إسرائيل مرور الجزء الأكبر من البضائع من هذا المعبر، بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح إن "إسرائيل أعادت صباح اليوم (الأربعاء) فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة". وأوضح "أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء"، مشيرا إلى أنه "سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة".

وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/08/2018

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