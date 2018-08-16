اكتمال وصول أكثر من 1.6 مليون حاج إلى السعودية و"قلق" حيال رحلات عودة الكنديين

اكتمل وصول أكثر من 1.6 مليون حاج عبر العالم إلى السعودية الخميس، لأداء مناسك الحج لهذا العام والتي تبدأ الأحد المقبل. ومن المنتظر أن يؤدي نحو مليوني حاج للمناسك الدينية العام الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة. في المقابل، يخشى بعض الحجاج الكنديين من تأثير رحلات العودة الخاصة بهم بسبب الأزمة الدبلوماسية بين أوتاوا والرياض.

أعلنت السلطات السعودية الخميس اكتمال وصول أكثر من 1,6 مليون مسلم من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى قوله إن " 1,684,629 حاجا" وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية.

وأكد اللواء اليحيى اكتمال وصول الحجاج من الخارج الخميس.

ووصل الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ومشى البعض تحت المظلات، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييزهم عن غيرهم.

تطبيقا "أسعفني" و"مناسكنا" لمساعدة الحجاج

سيؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءا من الأحد مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض لاتمام واجبهم الديني والقيام بما أسماه بعضهم "رحلة العمر".

وأطلق الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنكليزية.

هل ستؤثر الأزمة الدبلوماسية بين أوتاوا والرياض على الحجاج الكنديين؟

في المقابل، يواجه مسلموا كندا المسافرون لأداء فريضة الحج تأخيرات في العودة بسبب الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.

وحجز كثيرون من مسلمي كندا تذاكر للسفر على طائرات الخطوط السعودية لأداء فريضة الحج، ورغم أن رحلات السفر إلى المملكة قبل 13 أغسطس/آب لم تتأثر بالنزاع فقد أصبحت رحلات العودة مصدر قلق لكثيرين.

وقال جواد تشودري سمسار العقارات في هاميلتون عن والدته المسافرة على الخطوط السعودية لأداء مناسك الحج "نحن كأسرة قلقون لأننا لا نريد لها أن تجد نفسها في مطار عاجزة عن السفر".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 16/08/2018