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الشرق الأوسط

ريبورتاج: نفاذ أدوية السرطان جراء الحصار الإسرائيلي يهدد حياة أكثر من 13 ألف مريض بقطاع غزة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو مها أبو الكاس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/08/2018

حياة أكثر من 13 ألف مريض بالسرطان، بينهم 460 طفلا، في قطاع غزة على المحك، بعد إعلان وزارة الصحة عن نفاذ الأدوية العلاجية لهذا المرض العضال، بسبب إغلاق المعابر وتشديد الحصار الإسرائيلي.

نشرت في : 17/08/2018

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