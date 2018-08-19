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الشرق الأوسط

مصر: إحالة 6 شرطيين إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/08/2018

قررت النيابة العامة المصرية الأحد، إحالة ضابطين وأربعة أمناء شرطة إلى محكمة الجنايات، بتهمة "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت" بحق محتجز في قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة في يونيو/ حزيران الماضي. وتنفي السلطات المصرية وقوع حالات تعذيب منظمة ضد معتقلين، مؤكدة أن ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية.

أحالت النيابة العامة المصرية الأحد ستة من رجال الشرطة إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز داخل قسم شرطة حدائق القبة بوسط القاهرة في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت النيابة العامة قررت حبس ضابطين وأربعة أمناء شرطة احتياطيا في الواقعة، ونسبت للمتهمين اتهامات "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي".

وكان المحتجز متهما في قضية سرقة، ودفع مقتله وزير الداخلية المصري إلى إحالة الملف على قطاع التفتيش والرقابة للوقوف على ملابسات ما حصل.

هيومن رايتس ووتش تعتبر حالات تعذيب المعتقلين في مصر جريمة ضد الإنسانية

والعام الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا اعتبرت فيه أن ما يحدث من حالات تعذيب للمعتقلين في مصر قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".

إلا أن السلطات المصرية تنفي هذه الاتهامات باستمرار وتؤكد أن ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/08/2018

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