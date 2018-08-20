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الشرق الأوسط

إطلاق نار على السفارة الأمريكية بأنقرة من دون وقوع ضحايا

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/08/2018

أفاد مكتب حاكم أنقرة بأن مهاجمين أطلقوا النار على البوابة الأمنية للسفارة الأمريكية في أنقرة حوالي الساعة 05:30 صباحا بالتوقيت المحلي وأن الاعتداء لم يخلف إصابات. يأتي الحادث وسط توتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية محاكمة القس الأمريكي برانسون في تركيا.

أطلقمجهولونعدةرصاصاتمنسيارةعلىالسفارةالأمريكيةفيالعاصمةالتركيةأنقرةاليومالاثنينلكنلميسفرذلكعنوقوعإصابات.وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا.

وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إن مهاجما أو مهاجمين مجهولين أطلقوا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء حوالي الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) أصابت ثلاث منها بوابة حديدية ونافذة. وأضاف البيان أن التحقيق في الواقعة جار.

والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل".وتابع قائلا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة "خبر ترك" فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.

واستهدف متشددون من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية سابقا.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/08/2018

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