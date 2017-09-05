ألمانيا وإنكلترا يشقان طريقهما بثبات نحو مونديال 2018 بعد فوزهما أمام النرويج وسلوفاكيا

عزز منتخبا ألمانيا وإنكلترا حظوظهما للترشح إلى كأس العالم المقبلة التي تحتضنها روسيا بعد فوز أبطال العالم على النرويج بـ6 أهداف كاملة وفوز المنتخب الإنكليزي على سلوفاكيا 2-1 في الجولة الثامنة من الإقصائيات الأوروبية. وتبقى ألمانيا بحاجة لنقطة واحدة فقط للترشح إلى المونديال في حين تحتاج إنكلترا لنقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين.

وضع المنتخب الألماني حامل اللقب قدما في نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد فوزه الاستعراضي على ضيفه النروجي 6-صفر، فيما حسم المنتخب الإنكليزي مواجهته المفصلية مع ملاحقه السلوفاكي 2-1 الاثنين في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

في المجموعة الثالثة وعلى ملعب "مرسيدس بنز ارينا" في شتوتغارت، استعرض المنتخب الألماني ودك شباك ضيفه النروجي بسداسية بعد مباراة هيمن عليها بشكل كامل، خلافا لمباراة الجولة السابقة يوم الجمعة عندما عانى للفوز على مضيفه التشيكي 2-1.

وحافظت ألمانيا على سجلها المثالي في التصفيات بتحقيقها فوزها الثامن من أصل ثماني مباريات، وأصبحت بالتالي بحاجة إلى نقطة من مباراة الجولة قبل الأخيرة في الخامس من الشهر المقبل ضد ملاحقتها إيرلندا الشمالية التي أجلت تأهل أبطال العالم بفوزها الاثنين على ضيفتها تشيكيا 2-صفر، سجلهما جوني إيفانز (28) وكريس برانت (41).

وفي المجموعة السادسة وعلى ملعب "ويمبلي" في لندن، ابتعدت إنكلترا في الصدارة بعدما حولت تخلفها أمام ضيفتها سلوفاكيا إلى فوز مفصلي 2-1.

وأصبح فريق المدرب غاريث ساوثغايت بحاجة إلى نقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين اللتين تجمعاه بسلوفينيا في ويمبلي وليتوانيا في فيلنيوس، لكي يضمن بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة بعد أن خرج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة التي تواجه فيها مع منافسه المباشر.

وبعد أن تسبب هدف التقدم بخسارته الكرة في منتصف ملعب بلاده ما سمح لستانيسلاف لوبتكا التسجيل في شباك جو هارت (3)، عوض مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكان خلف هدف التعادل بعدما نفذ ركلة ركنية وصلت عبرها الكرة إلى إيريك داير الذي حولها في الشباك (37).

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017