فيديو فيديو - العراق: استمرار الاحتجاجات الشعبية المنددة بانتشار الفساد ونقص الخدمات والبطالة تويتر آخر تحديث : 23/07/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات فيديو - العراق: استمرار الاحتجاجات الشعبية المنددة بانتشار الفساد ونقص الخدمات والبطالة مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل" إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة إن استمرت الهدنة مراسلة فرانس 24 في القدس: أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية الأردن: عناصر "الخوذ البيضاء" في منطقة مغلقة حتى ترحيلهم إلى ثلاث دول غربية الجيش الإسرائيلي دخل إلى "منطقة قتال" في سوريا لإجلاء عناصر "الخوذ البيضاء" بطلب من الأمم المتحدة مراسلة فرانس24: التهدئة مستمرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل العراق: فتح الطرق المؤدية لساحة التحرير في بغداد بعد انسحاب المتظاهرين مراسلة فرانس24: إسرائيل قصفت موقعا شرق غزة بعد إعلان التهدئة مع حماس المتحدث الإعلامي باسم حماس: رفع الحصار عن غزة هو الوصفة الحقيقية للهدوء على جبهة القطاع القضاء الفرنسي يوقف مساعد مدير مكتب ماكرون والإليزيه يسرحه لماذا يريد ترامب استخدام الاحتياطي النفطي؟