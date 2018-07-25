فيديو ريبورتاج - لبنان: مطعم أوزي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا للعمل تويتر آخر تحديث : 25/07/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات ريبورتاج - لبنان: مطعم أوزي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا للعمل الجهود تتركز الآن على البحث عن مفقودين بعد مرور الحرائق في اليونان هل الحرائق التي تجتاح اليونان مفتعلة؟ قضية بينالا: حزب "الجمهوريون" سيقدم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة الفرنسية كيف تمكن ألكسندر بينالا من الوصول إلى الدائرة الضيقة للسلطة في فرنسا؟ محامو بينالا يقولون إنه "مصدوم للتوظيف السياسي والإعلامي للقضية" فيديو: استجواب وزير الداخلية الفرنسي أمام النواب بشأن قضية ألكسندر بينالا فيديو - العراق: استمرار الاحتجاجات الشعبية المنددة بانتشار الفساد ونقص الخدمات والبطالة مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل" إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة إن استمرت الهدنة مراسلة فرانس 24 في القدس: أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية الأردن: عناصر "الخوذ البيضاء" في منطقة مغلقة حتى ترحيلهم إلى ثلاث دول غربية