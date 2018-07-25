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عمران خان والضربة الموجعة للأحزاب الرئيسية في باكستان!!

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أوروبا: الطبيعة تحتضر والحرائق تنتشر

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قضية بينالا.. الإعلام يحرج الرئيس

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رئيس البرلمان العراقي: الاحتجاجات في الجنوب مبررة وطريقة معالجة الحكومة لها شابتها تجاوزات

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فرنسا وروسيا: "مدخل إنساني" لـ"تقارب سياسي" بشأن سوريا؟

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نقص الوقود.. أزمة تتفاقم في العاصمة الليبية طرابلس

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الانتخابات التشريعية في باكستان.. هل تنهي الانتخابات القطبية الحزبية؟

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فرنسا تواجه أزمة في خشب البلوط والصين المستفيد الأول!

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الجزائر.. خطة لتوزيع أكثر من مليون و600 ألف كتاب على المكتبات والهيئات العامة

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ريبورتاج - لبنان: مطعم أوزي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا للعمل

آخر تحديث : 25/07/2018

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ريبورتاج - لبنان: مطعم أوزي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا للعمل

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