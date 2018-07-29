فيديو فيديو: استقبال شعبي حاشد للناشطة الفلسطينية عهد التميمي بعد الإفراج عنها تويتر آخر تحديث : 29/07/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات مالي-الانتخابات الرئاسية: تنافس بين إبراهيم أبو بكر كيتا وزعيم المعارضة صومايلا سيسي فيديو: استقبال شعبي حاشد للناشطة الفلسطينية عهد التميمي بعد الإفراج عنها مراسل فرانس 24: رهانات وتحديات الانتخابات الرئاسية في مالي مئات اللاجئين السوريين يعودون من لبنان إلى بلادهم ريبورتاج: تذمر وتساؤلات في مدينة ماتي بعد الحرائق التي خلفت عشرات القتلى ألكسندر بينالا: "لم أضرب أبدا أي أحد، والرئيس ماكرون لا علاقة له بما حدث في الأول من مايو" الحكومة اليونانية لا تستبعد أن تكون الحرائق قد اندلعت بـ"فعل فاعل" ريبورتاج: ازدياد استخدام الإيرانيين لمواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من الحظر الحكومي ريبورتاج - لبنان: مطعم أوزي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا للعمل الجهود تتركز الآن على البحث عن مفقودين بعد مرور الحرائق في اليونان هل الحرائق التي تجتاح اليونان مفتعلة؟ قضية بينالا: حزب "الجمهوريون" سيقدم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة الفرنسية