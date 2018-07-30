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العراق: المحتجون غير راضين على الإجراءات الحكومية ويستعدون لمظاهرات كبرى تنطلق من بغداد

آخر تحديث : 30/07/2018

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