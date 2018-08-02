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إسرائيل قتلت 7 مسلحين محملين بذخائر وكلاشينكوف حاولوا اجتياز السياج الحدودي عند هضبة الجولان

آخر تحديث : 02/08/2018

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