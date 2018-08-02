فيديو إسرائيل قتلت 7 مسلحين محملين بذخائر وكلاشينكوف حاولوا اجتياز السياج الحدودي عند هضبة الجولان تويتر آخر تحديث : 02/08/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات إسرائيل قتلت 7 مسلحين محملين بذخائر وكلاشينكوف حاولوا اجتياز السياج الحدودي عند هضبة الجولان فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت لصالح قانون اللجوء والهجرة بعد رفضه في مجلس الشيوخ العراق: قوات الأمن تفرق بالقوة اعتصاما للمحتجين بالبصرة ودعوات لمظاهرات مليونية الجمعة قضية بينالا: هدفا مذكرتي حجب الثقة مساءلة رئيس الحكومة وزعزعة حزب ماكرون البريطاني غيرانت توماس يمنح فريق سكاي لقبه السادس بطواف فرنسا 2018 العراق: المحتجون غير راضين على الإجراءات الحكومية ويستعدون لمظاهرات كبرى تنطلق من بغداد مالي: إغلاق مراكز التصويت وبدء فرز الأصوات وسط تسجيل أعمال عنف متفرقة ما قالته الشابة الفلسطينية عهد التميمي بعد خروجها من السجن مالي-الانتخابات الرئاسية: تنافس بين إبراهيم أبو بكر كيتا وزعيم المعارضة صومايلا سيسي فيديو: استقبال شعبي حاشد للناشطة الفلسطينية عهد التميمي بعد الإفراج عنها مراسل فرانس 24: رهانات وتحديات الانتخابات الرئاسية في مالي مئات اللاجئين السوريين يعودون من لبنان إلى بلادهم