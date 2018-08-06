فيديو ريبورتاج: الإيرانيون متخوفون من العقوبات الأمريكية الجديدة على بلادهم تويتر آخر تحديث : 06/08/2018 تعليق المزيد من الفيديوهات العراق: مفوضية الانتخابات تنهي إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات الجزائر: أحزاب الموالاة تحضر لدعم ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة كيف تمكنت واشنطن من فرض عقوبات على إيران رغم المعارضة الدولية؟ ريبورتاج: الإيرانيون متخوفون من العقوبات الأمريكية الجديدة على بلادهم حماس تطلع الفصائل الفلسطينية على المقترحات المصرية والأممية للتهدئة مع إسرائيل الخرطوم: توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان والمعارضة الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرة مسيّرة الكولومبيون يعتبرون أن محاولة اغتيال مادورو "مفتعلة" للتغطية على التدهور الاقتصادي في فنزويلا جثمان المعارضة مي سكاف يوارى الثرى قرب باريس بانتظار العودة إلى "سورية العظيمة" إسرائيل قتلت 7 مسلحين محملين بذخائر وكلاشينكوف حاولوا اجتياز السياج الحدودي عند هضبة الجولان فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت لصالح قانون اللجوء والهجرة بعد رفضه في مجلس الشيوخ العراق: قوات الأمن تفرق بالقوة اعتصاما للمحتجين بالبصرة ودعوات لمظاهرات مليونية الجمعة