En images : émotion et recueillement à Berlin après l'attentat

"Nous sommes en deuil, notre amour et nos pensées sont avec vous", peut-on lire sur ce mot déposé au mémorial improvisé devant l'église du Souvenir. © Odd Andersen, AFP

De gauche à droite, le président de la Chambre des députés de Berlin Ralf Wieland, le président du Bundestag Norbert Lammert, la chancelière Angela Merkel et le président allemand Joachim Gauck assistent à la cérémonie en hommage aux victimes à l'église du Souvenir. © Michael Kappeler, Pool, AFP

Plus tôt dans la journée, Angela Merkel s'était rendue sur le lieu de l'attentat et s'était recueillie sur le mémorial improvisé devant l'église du Souvenir avec le maire de Berlin Michael Mueller et le ministre de l'Intérieur Thomas de Maiziere. © Tobias Schwarz, AFP