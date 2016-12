Allemagne : arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat

Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne, ont été arrêtés, a annoncé la police dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ils sont soupçonnés d'avoir projeté une attaque contre un centre commercial de la ville d'Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne : deux frères de 28 ans et 31 ans, originaires du Kosovo, ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi à Duisbourg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, par la police allemande. On ignore à quel stade en était leur projet et si d'autres personnes étaient impliquées.

La police, alertée par les services de renseignement, avait déployé dans la soirée de jeudi des forces de l'ordre aux alentours du centre commercial et sur un marché de Noël tout proche. Le centre commercial visé, le Centro, est l'un des plus grands d'Allemagne et compte 250 boutiques, particulièrement visitées lors des achats de Noël. Il se situe dans une ancienne aciérie d'Oberhausen, dans l'ancien bassin industriel de la Ruhr.

Les forces de sécurité allemandes sont en alerte depuis l'attentat au camion contre un marché de Noël de Berlin revendiqué par le groupe jihadiste État islamique (EI). L'assaillant est toujours en fuite. Cet attentat est le plus grave commis en Allemagne par l'EI, qui a revendiqué l'attaque.

Première publication : 23/12/2016