Un avion militaire russe s'est abîmé en mer Noire, 92 passagers à bord

Un avion militaire avec 92 personnes à bord s'était crashé en mer Noire, peu de temps après avoir décollé de la ville russe d'Adler, près de Sotchi. L'appareil avait pour destination la base russe de Lattaquié, en Syrie.

L'avion Tupolev Tu-154, qui a décollé à 5h40 de la ville d'Adler, située au sud de la station balnéaire de Sotchi en Russie, s'est abîmé en mer Noire, a indiqué le ministère russe de la défense, dimanche 25 décembre. L'avion effectuait un vol de routine à destination de la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie. Un corps a pour l'heure été retrouvé en mer Noire.

"L'avion militaire, qui transportait 84 passagers et huit membres d'équipage, a disparu des radars une minute après le décollage", a précisé Elena Volochine, correspondante de France 24 à Moscou. Parmi les passagers figurait des soldats russes et des membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des choeurs de l'armée russe qui se rendait en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel an sur la base aérienne, ont précisé les autorités. Neuf journalistes étaient également à bord de l'appareil, selon Interfax.

Débris retrouvés

Des équipes de secours ont été dépêchées sur l'endroit du crash, qui a été rapidement localisé. En effet, les autorités ont signalé "une tache d'huile" au large des côtes de Sotchi, selon Elena Volochine. De son côté, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, qui coordonne les opérations, a fait savoir que des fragments de l'engin du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 kilomètre du littoral de la ville de Sochi, à une profondeur de 50 à 70 mètres.

"L'engin militaire a décollé très tôt ce matin de Moscou pour se rendre à la base militaire russe de Lattaquié, en Syrie, poursuit Elena Volochine. Mais l'avion a fait une halte à Sotchi pour faire le plein de carburant". La Russie mène depuis septembre 2015 une campagne militaire, notamment aérienne, en Syrie pour soutenir le régime du président syrien Bachar al-Assad, un allié de longue date.

Causes du crash encore inconnues

Aucune information officielle n'a été communiquée concernant les causes de l'accident. "L'engin qui s'est crashé est entré en exploitation en 1983, commente Elena Volochine. Cependant, les experts de l'aviation russe s'accordent tous à dire que le Tupolev est un avion très sûr et que son entretien importe plus que son âge". La dernière maintenance de l'avion datait de décembre 2014.

Aucune piste n'est toutefois écartée. "Les experts de l'aviation s'interrogent sur l'absence de communication du cockpit avant le crash", souligne Elena Volochine.

Avec AFP et AP

Première publication : 25/12/2016