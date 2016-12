Voile : Thomas Coville pulvérise le record du tour du monde en solitaire en 49 jours

Le skipper du Sodebo Ultim', Thomas Coville, a battu le record du monde en franchissant dimanche à Ouessant la ligne d'arrivée du tour du monde à la voile en solitaire avec 8 jours et 10 heures d'avance sur le précédent record.

Thomas Coville a porté un coup extraordinaire au record du tour du monde à la voile en solitaire dimanche 25 décembre, le jour de Noël, en passant sous la barre des 50 jours, loin, très loin des trois ans qu'avait mis le premier marin à avoir réalisé l'exploit il y a un peu plus d'un siècle (Joshua Slocum en 1895).

Le skipper de Sodebo Ultim', a franchi dimanche à 16 h 57 GMT au large d'Ouessant (Bretagne) la ligne d'arrivée virtuelle du tour du monde à la voile en solitaire, pulvérisant en 49 jours 3 h 7 min 38 sec le record détenu depuis 2008 par Francis Joyon.

Le navigateur français, parti de Brest le 6 novembre dernier, a passé la ligne d'arrivée virtuelle avec 8 jours et 10 heures d'avance par rapport au précédent record de son compatriote Francis Joyon (57 j 13 h 34 m 6 sec).

"Sept semaines éprouvantes en mer"

Thomas Coville a réussi son pari fou à sa cinquième tentative, après deux tours du monde sans record (59 j 20 h 47 mn 43 sec. en 2008/09 et 61 j 05 min 05 sec. en 2011) et deux abandons (en 2007/2008 et en 2014).

Le navigateur est attendu lundi matin à Brest (Bretagne), après une dernière nuit à bord avec son équipe, "un sas de décompression essentiel après sept semaines éprouvantes en mer".

Selon son équipe dimanche, le marin breton est "exténué, voire complètement vidé", après ces presque 50 jours seul à bord pour manœuvrer son maxi-trimaran. Coville, qui a touché les vents de la dépression qu'il était allé chercher au nord des Açores, avait réalisé depuis vendredi des "moyennes ahurissantes pour un solitaire", a relevé son équipe. En 24 heures, il a ainsi parcouru plus de 650 milles, soit 1 200 km !



Avec AFP

Première publication : 25/12/2016