Crash en Russie : des morceaux de l'avion retrouvés par 27 mètres de fond en mer Noire

Les équipes de sauvetage ont retrouvé lundi plusieurs morceaux de l'avion militaire russe qui s'est abîmé en mer Noire, dimanche. Les recherches se poursuivent pour tenter de localiser les boîtes noires de l'appareil.

Plusieurs morceaux de l'avion russe Tu-154 qui s'est abîmé en mer Noire avec 92 personnes à bord ont été retrouvés lundi 26 décembre par 27 mètres de fond, a indiqué l'équipe de sauveteurs du ministère russe des Situations d'urgence.

Les équipes du ministère tentent actuellement de localiser précisément où se trouvent tous les fragments et de déterminer leur taille, a expliqué une porte-parole de l'équipe de sauveteurs à Sotchi.

Le Tu-154 du ministère russe de la Défense s'est écrasé deux minutes et 44 secondes après son décollage de la station balnéaire de Sotchi alors qu'il était en route pour la Syrie avec 92 personnes à son bord. Parmi les passagers figuraient des soldats russes et plus de 60 membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des chœurs de l'armée russe, qui se rendait en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel An sur la base aérienne.

Les causes de l'accident toujours floues

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues mais les enquêteurs semblent écarter la piste terroriste. "Les pistes privilégiées sont l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, un carburant de mauvaise qualité entraînant une perte d'énergie, [...] une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion", ont précisé les services secrets (FSB) cités par les agences russes.

Une gigantesque opération de recherche est en cours pour retrouver les boîtes noires de l'appareil : plus de 3 500 personnes, dont 150 plongeurs, 45 bateaux, ainsi que cinq hélicoptères et des drones sont en action.

Pour l'heure, onze corps et plus de 150 fragments de l'avion ont été retrouvés, a indiqué le ministère de la Défense.

Selon le ministère de la Défense, l'appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6 689 heures de vol. Il avait été réparé en décembre 2014 et révisé en septembre dernier.

Première publication : 26/12/2016