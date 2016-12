France : le chômage poursuit sa baisse en novembre, troisième mois consécutif

Le chômage des personnes sans aucune activité inscrites au Pôle emploi a baissé en novembre de 3,45 millions en métropole, soit un recul pour le troisième mois consécutif, selon le ministère du Travail. Une première en France depuis la crise de 2008.

Pour la première fois en France depuis la crise économique de 2008, le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité était en novembre de 3,45 millions en métropole, soit un recul pour le troisième mois consécutif, a annoncé lundi 26 décembre le ministère du Travail.

Les personnes en catégorie A (sans aucune activité) ont diminué de 31 800 par rapport à octobre (-0,9 %). Sur trois mois, leur nombre a baissé de 109 800 (3,1 %).

Depuis le début de l'année, la baisse s'établit à 133 500, "soit une moyenne de 12 000 demandeurs d'emploi en moins chaque mois", se réjouit le gouvernement, soulignant que "l'emploi reste au cœur des priorités pour 2017".

Il souligne que cette dynamique "est confirmée par les sorties de Pôle emploi pour motif de reprise d'emploi qui ont atteint, ces trois derniers mois, leur plus haut niveau depuis plus de huit ans".

Une hausse des demandeurs d’emploi toutes catégories confondues

En revanche, les chiffres sont moins bons, si l’on prend en compte les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité (catégories B et C). En les incluant dans le calcul, le nombre des demandeurs d'emploi était de 5,48 millions fin novembre, soit une hausse de 0,3 % sur un mois et de 0,5 % sur un an.

Chez les moins de 25 ans n'ayant aucune activité, la baisse reste importante, atteignant 10 900, soit -2,3 % par rapport à octobre et -9,2 % sur un an. Le ministère met en avant le reflux de 49 500 enregistré depuis le début de l'année, "soit le plus important depuis mai 2011".

En revanche, pour les seniors (plus de 50 ans), la situation reste tendue en catégorie A, avec une hausse de 0,2 % par rapport à octobre. Elle atteint +1,6 % par rapport à novembre 2015.

En comptant l'Outre-mer, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'élève à 3,7 millions (-0,8 % sur un mois et -3,3% par rapport à novembre 2015). En intégrant les personnes exerçant une petite activité, ce chiffre grimpe à 5,78 millions (+0,3 %, +0,5 %).

Avec AFP

Première publication : 26/12/2016