George Michael, retour en musique sur une carrière flamboyante

"Freedom", Father Figure", "Careless Whisper"... Retour en musique sur la carrière de l'icône pop britannique George Michael, mort, dimanche, à l'âge de 53 ans.

Le chanteur britannique George Michael, figure majeure de la musique pop des années 1980, est décédé à l'âge de 53 ans, dimanche 25 décembre, à son domicile de l'Oxfordshire, à l'ouest de Londres.

Il a d'abord connu le succès avec le groupe Wham!, formé avec son camarade d'école Andrew Ridgeley en 1981, et les tubes inoubliables "Wake Me Up Before You Go-Go", "Last Christmas" ou "Careless Whisper".

Après quatre singles classés numéro un en Grande-Bretagne, Wham! implose en 1986 et George Michael se lance en solo, ciblant une audience plus adulte.

Son premier album solo, "Faith" (1987), rencontre un succès immédiat, grâce notamment au single "I want your sex", interdit des ondes britanniques pendant la journée en raison de ses paroles explicites.

Parmi les autres tubes planétaires de son répertoire figurent "Freedom!" et "Father Figure".

En 1999, le single "Outside" se moque ouvertement de la police de Los Angeles qui l'avait arrêté un an plus tôt pour "comportement obscène" dans des toilettes publiques de Beverly Hills.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 26/12/2016