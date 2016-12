L'actrice Carrie Fisher, la princesse Leia de "Star Wars", est morte à l'âge de 60 ans

Célèbre pour son rôle de la princesse Leia dans "Star Wars", l'actrice américaine Carrie Fisher est décédée mardi à l'âge de 60 ans dans un hôpital de Los Angeles. Elle y avait été admise il a quelques jours après une crise cardiaque.

"C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 08h55 ce matin", indique le porte-parole Simon Halls dans un bref communiqué.

Carrie Fisher, dont le nom restera à jamais associé à son rôle de la princesse Leia dans la saga spatiale de George Lucas, avait souffert d'une crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles le 23 décembre. Elle avait été transportée d'urgence dans un hôpital de la ville dans un état grave.

Scène finale de l'épisode VI de Star Wars : le Retour du Jedi

Dimanche encore sa mère, Debbie Reynolds, avait annoncé que sa fille se trouvait dans un état stable.

Alcool, drogue et dépression

Carrie Fisher, née en 1956, n'avait que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion contre l'Empire aux côtés de Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker). En combinaison ou robe de vestale blanche, souvent coiffée de ses célèbres macarons tressés, Leia a fasciné les petites filles du monde entier et fait fantasmer nombre d'adultes.

"Ça prenait deux heures à l'époque de faire cette coiffure. J'arrivais à 5h du matin sur le tournage, je m'assoupissais et je me réveillais jolie", racontait-elle en 2015 lors d'une convention "Star Wars".

Carrie Fisher a également révélé tout récemment dans ses mémoires "The Princess Diarist" qu'elle avait eu une liaison avec Harrison Ford pendant le tournage du premier volet de la trilogie originelle, devenue au fil des ans un véritable phénomène de société.

Elle était réapparue en décembre 2015 aux côtés de Han Solo et de Luc Skywalker dans le dernier volet de "Star Wars: Le réveil de la Force".

Malgré le succès, les années 1980 ont été pour elle synonymes de problèmes d'alcool, drogue, dépression... et d'une série de flops. L'actrice s'était maintes fois exprimée sur son addiction à la cocaïne, aux médicaments et l'alcool, avouant notamment avoir pris de la drogue sur le plateau de "L'empire contre-attaque" (1980). Dans plusieurs interviews, elle a même raconté que les médecins avaient établi qu'elle était bipolaire et l'avaient traitée aux électrochocs.

Carrie Fisher fut brièvement mariée au chanteur Paul Simon dans les années 80. Elle a eu une fille, l'actrice Billie Lourd, avec l'agent artistique Bryan Lourd. Elle avait commencé en juin à tenir une rubrique de courrier du cœur dans le quotidien britannique The Guardian, promettant "des conseils puisés dans une vie pleine de revers et d'accidents".

