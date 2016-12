Dopage : des responsables russes reconnaissent l'existence d'une "conspiration"

Des responsables russes chargés de la lutte antidopage ont pour la première fois reconnu l'existence d'une campagne organisée de dopage des sportifs dans leur pays, a révélé mardi le quotidien américain New York Times.

L'agence mondiale antidopage frappe une nouvelle fois. Des responsables russes chargés de la lutte contre ce fléau ont, pour la première fois, reconnu l'existence d'un système de dopage à grande échelle dans leur pays, a écrit mardi 27 décembre le New York Times. "C'était une conspiration institutionnelle", a confié au quotidien américain Anna Antseliovich, directrice générale de l'agence russe antidopage (Rusada).

La déclaration est détonante. Depuis plusieurs mois, l’athlétisme russe est accusé d’avoir mis en place un vaste système de dopage. C’est en tous cas les conclusions rendues dans l'explosif rapport McLaren, commandé par l'Agence mondiale antidopage (AMA), au printemps. Mais jusqu’à présent, jamais aucun Russe n’avait reconnu les faits.

Vitali Smirnov, directeur de la nouvelle commission russe chargée de la lutte antidopage, a lui aussi fait son mea culpa. "De mon point de vue d’ancien ministre des Sports et président du Comité olympique, nous avons commis beaucoup d’erreurs", a-t-il déclaré. "Nous devons déterminer les raisons pour lesquelles de jeunes sportifs prennent des produits dopants, pourquoi ils acceptent de se doper".

Plus de 1 000 athlètes concernés dans 30 sports

Pour rappel, le premier volet du rapport Mc Laren, divulgué en juillet, avait mis au jour une tricherie spécifique pour les JO-2014 d'hiver, organisés à Sotchi en Russie. Dans sa version finale, publié le 9 décembre, le rapport est encore plus accablant puisqu'il étend la fraude à l'ensemble des grandes compétitions qui ont eu lieu durant la période 2011-2015. Il a mis au jour une "manipulation systématique d'échantillons et d'ADN" aux JO 2012 et 2014, par exemple.

>> À revoir : À l'approche des JO de Rio, les athlètes russes en pleine tourmente

Le rapport pointe notamment la participation du ministère des Sports, de l'agence russe antidopage (Rusada) et du laboratoire antidopage de Moscou aux côtés du FSB (services secrets), dans la mise en place d'"une conspiration institutionnelle". Le tout au bénéfice de plus de 1 000 athlètes dans 30 sports.

Dans leurs confessions, Anna Antseliovich et Vitali Smirnov ont néanmoins rejeté la thèse d'un système de dopage instauré au plus haut sommet de l’État.

Le Kremlin nie toujours son implication

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a en effet nié, mercredi, toute implication du gouvernement dans cette affaire et a annoncé que les déclarations citées par le New York Times allaient être vérifiées. L’actuel ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, avait, lui, déclaré au début du mois à l'agence TASS que les accusations de "conspiration institutionnelle" n'étaient pas étayées par des preuves.

Ces accusations ont constitué un nouveau coup dur pour le sport russe, qui tentait encore d'atténuer les dommages causés par l'exclusion de ses athlètes des compétitions internationales. En novembre 2015, le Conseil de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) avait déjà voté la suspension provisoire de la fédération russe de toute compétition.

Les soupçons qui visent les Russes touchent de nombreux sports. L'affaire a secoué les Jeux olympiques de Rio de Janeiro (Brésil) cette année et continue de faire des vagues cet hiver : des épreuves de biathlon, de patinage et de ski de fond prévues en Russie ont été annulées.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 28/12/2016