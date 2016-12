La Russie, la Turquie, Damas et l'opposition annoncent un cessez-le-feu en Syrie

Un cessez-le-feu en Syrie entrera en vigueur jeudi à minuit, ont annoncé à quelques minutes d'intervalle la Russie, la Turquie et Damas. La Coalition nationale syrienne a apporté son soutien à cette trêve.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 29 décembre un accord de cessez-le-feu entre le régime syrien et l'opposition armée en Syrie, ainsi que le lancement des négociations internationales de paix avec la Turquie et l'Iran, lors d'une rencontre avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères.

"Trois documents ont été signés : le premier est entre le gouvernement syrien et l'opposition armée sur le cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien", a-t-il indiqué, en précisant que le deuxième portait sur la mise en place de mesures visant à contrôler le respect de la trêve. "Le troisième document est une déclaration de la volonté (des parties au conflit, NDLR) de lancer des négociations de paix sur le règlement syrien", a souligné le président russe.

Les précisions de Marine Pradel, la correspondante de France 24

Il a par ailleurs annoncé une "réduction" de la présence militaire russe en Syrie, où la Russie mène depuis septembre 2015 une campagne de frappes aériennes en soutien au régime de Damas et assure ne viser que des groupes jihadistes. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que des groupes représentant 62 000 rebelles armés avaient signé l'accord de cessez-le-feu avec le régime de Damas. "Ce sont les forces principales de l'opposition armée", a-t-il assuré.

La Turquie et la Russie garants de cette trêve

Quelques minutes plus tard, le ministère turc des Affaires étrangères a à son tour annoncé ce cessez-le-feu, ajoutant que la Turquie et la Russie seraient les garants de cette trêve.

La Coalition nationale syrienne (CNS), la principale formation de l'opposition en exil, a apporté son soutien à ce cessez-le-feu, selon son porte-parole Ahmad Ramadan. "La coalition nationale apporte son soutien à l'accord, et appelle toutes les parties à s'y soumettre", a-t-il précisé.

À Damas, l'armée syrienne a, elle aussi, fait état d'une cessation des hostilités à partir de la même heure dans tout le pays, rapporte l'agence de presse officielle Sana. Damas précise que le cessez-le-feu ne concerne pas l'organisation djihadiste État islamique, l'ex-Front al-Nosra, ancienne branche syrienne d'al-Qaïda rebaptisée Fateh al-Cham, et tous les groupes qui leur sont liés.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé le début de préparatifs aux négociations de paix sur le règlement du conflit syrien qui doivent avoir lieu prochainement à Astana, la capitale du Kazakhstan, à l'initiative de la Russie. "Nous commençons avec les Turcs et les Iraniens à préparer la rencontre à Astana", a-t-il indiqué.

L'Égypte, a également indiqué Sergueï Lavrov, a été invitée à s'associer au processus de paix qui s'ouvre en Syrie. Les États-Unis, a-t-il ajouté, pourraient s'y joindre aussi une fois que le président élu Donald Trump sera entré en fonction, soit à partir du 20 janvier.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 29/12/2016