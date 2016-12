Turquie : le procès de la romancière Asli Erdogan s'ouvre à Istanbul

L'auteure turque Asli Erdogan et huit autres personnes sont jugées à Istanbul à partir du 29 décembre, accusées de soutenir la rébellion pro-kurde. Qui est-elle ? Que lui reproche-t-on ? Explications.

La romancière turque Asli Erdogan comparaît devant la 23e chambre de la cour d'assises de Caglayan, à Istanbul jeudi 29 décembre. Cette militante engagée pour la défense des droits de l'Homme et des minorités de son pays a été arrêtée dans la nuit du 16 au 17 août 2016. Elle est accusée de soutenir le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation classée comme terroriste par Ankara, Washington et Bruxelles. Les soutiens d'Asli Erdogan dénoncent une conséquence collatérale de la "chasse aux sorcières" du gouvernement depuis le putsch manqué du 15 juillet.

• Qui est Asli Erdogan ?

Malgré son nom de famille, Asli Erdogan ne partage aucun lien de parenté avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Physicienne de formation, elle est surtout connue pour ses nombreux romans traduits dans plusieurs langues. "Elle est l'une des romancières les plus lues en Turquie", rappelle Fatma Kizilboga, correspondante de France 24 en Turquie.

Ironiquement, son dernier roman traduit en français, "Le Bâtiment de pierre" paru en 2013, décrivait le système pénitentiaire turc. Comme le rappelle Le Monde, le livre décrit "les tourments d’une femme hantée par son séjour derrière les barreaux aux côtés de militants, d’intellectuels et d’enfants des rues", près de trois ans avant de l'expérimenter elle-même.

Lire pour qu'elle soit libre: 17 décembre : Geneviève Bridel lit le un chapitre de "Bâtiment de pierre" @pcrevoisier #AsliErdogan pic.twitter.com/9ihr3Uysvq — nouvelles pages (@nouvellespages) December 17, 2016

• Que reproche-t-on à Asli Erdogan ?

Engagée, Asli Erdogan est une infatigable militante non seulement des droits de l'Homme mais aussi des femmes, des minorités ainsi que de la reconnaissance du génocide arménien. Elle se retrouve aujourd'hui accusée d'être "membre d'une organisation terroriste", le PKK, l'organisation politique et armée pro-kurde. Elle avait été arrêtée dans la foulée de la fermeture du quotidien Özgür Gündem, connu pour ses positions pro-kurdes, le 16 août 2016. La romancière y tenait une chronique régulière. Elle avait été arrêtée le jour suivant par des policiers cagoulés.

En tout, l'auteure est restée 30 jours en garde à vue dont cinq en isolement total. Elle est maintenue en détention préventive dans la prison stambouliote pour femmes, Barkirköy, dans l'attente de son procès. Comme sept des huit autres collaborateurs du journal arrêtés en même temps qu'elle, la réclusion à perpétuité a été requise contre elle.

• Qui se mobilise autour d'Asli Erdogan ?

L'arrestation de cette femme de lettres a suscité une vague d'indignation en Turquie et dans le monde entier. Des intellectuels et des artistes dénoncent une liberté d'expression bafouée et une "chasse aux sorcières". Ses soutiens s'inquiètent notamment de son état de santé, la romancière souffrant notamment d'asthme et de diabète.

Comme l'explique France TV info, de nombreux journalistes, écrivains et éditeurs comme Bernard Pivot, Annie Ernaux, Tatiana de Rosnay ou Jonathan Littell ont lancé fin août une pétition pour obtenir sa libération. Sur Change.org, elle recueille à ce jour plus de 45 000 signatures.

Aujourd'hui, mercredi 28 décembre, #AsliErdogan est toujours en prison. #libertepourAsli — vincent monadé (@vincentmonad) 28 décembre 2016

Première publication : 29/12/2016