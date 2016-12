Vidéo : le guépard, une espèce menacée d'extinction

Le guépard est menacé d'extinction du fait de la réduction de son habitat. L'espèce ne compte plus que 7 100 individus répartis sur une surface qui représente seulement 9 % du territoire de leurs ancêtres.

Le guépard, animal terrestre le plus rapide au monde, est menacé d'extinction du fait de la réduction de son habitat, situé à 99 % en Afrique. Selon une étude publiée cette semaine dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le guépard pourrait disparaître dans les prochaines années. Malgré la création d'un Fonds de protection, l'espèce, qui ne compte plus que 7 100 individus répartis sur une surface qui représente seulement 9 % du territoire de leurs ancêtres, est plus que jamais en danger.

Première publication : 29/12/2016