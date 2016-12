Attentat de Berlin : sécurité renforcée en Allemagne pour le Nouvel An

L'Allemagne se prépare aux célébrations du Nouvel An dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, après l'attaque au camion bélier survenue sur le marché de Noël de Berlin le 19 décembre dernier.

C'est un Nouvel An particulier que s'apprêtent à vivre les Allemands, moins de deux semaines après l'attentat au camion bélier survenu sur le marché de Berlin. Toutes les grandes villes du pays ont pris des mesures pour renforcer la sécurité des lieux publics.

À Berlin, si comme tous les ans la porte de Brandebourg restera accessible aux visiteurs, des barrieres en béton ont été dressées afin d'empêcher d'éventuelles attaques. Certains policiers de la capitale seront par ailleurs équipés d'armes automatiques.

Autre nouveauté, à Cologne, où l'an dernier, des centaines de femme avaient subi des agressions sexuelles pendant la nuit du Nouvel An. La ville va utiliser pour la première fois un système de videosurveillance pour repérer, en temps réel, toute personne présentant un comportement suspect. Les patrouilles de polices seront également renforcées. Au delà de la réponse sécuritaire, la maire de la ville, Henriette Reker, a tenu à faire passer un message : "Nous ne nous laisserons pas effrayés par les agresseurs et nous ne changerons pas notre mode de vie à cause des agresseurs ou des terroristes".

À Hambourg, la présence policière sera là aussi renforcée. Dans le quartier des boîtes de nuit, particulièrement bruyant un soir de réveillon, on prévoit de s'adapter. Christian Fong, manager de discothèque, explique que "le bruit des clubs sera réduit pour que la police puisse entendre ses talkies-walkies et les appels à l'aide."

Première publication : 30/12/2016