Vidéo : les grandes villes renforcent leur sécurité pour le Nouvel An

Les grandes villes du monde se préparent à une longue nuit de festivités du Nouvel An sous très haute sécurité, au terme d'une année ensanglantée par de nombreux attentats meurtriers. Certaines ont choisi de fortement renforcer les mesures de sécurité en prévision de cette grand fête.

À New York, 165 véhicules "bloquants", dont des camions de nettoyage, seront placés à "des endroits stratégiques", et notamment aux abords de Times Square, où sont attendues plus d'un million de personnes pour assister à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel An.

À Berlin, des blocs de béton et des véhicules blindés seront placés sur les artères menant à la Porte de Brandebourg. Un dispositif identique est prévu autour de la Tour Eiffel, à Paris.

Première publication : 31/12/2016