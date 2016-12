Syrie : le Conseil de sécurité appuie le cessez-le-feu établi par Moscou et Ankara

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appuyé, samedi, l'accord de cessez-le-feu en Syrie négocié par la Russie et la Turquie et censé conduire à des négociations. La résolution n'entérine toutefois pas les modalités de l'accord.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité, samedi 31 décembre, une résolution soutenant l'initiative russo-turque pour un cessez-le feu et des négociations en Syrie, mais sans en entériner les modalités.

Ce texte de compromis, adopté à l'issue de consultations à huis clos, indique que le Conseil "accueille avec satisfaction et soutient les efforts" de paix de Moscou et d'Ankara et qu'il "prend note" de l'accord qu'ils ont conclu le 29 décembre.

Cet accord a permis, samedi, une deuxième journée de calme en Syrie malgré quelques violations du cessez-le-feu, dont sont exclus les groupes jihadistes Etat islamique (EI) et Fateh al-Cham.

Des négociations de paix prévues en janvier

Cette trêve est censée ouvrir la voie à des négociations de paix prévues fin janvier au Kazakhstan sous l'égide de Moscou et de Téhéran, parrains du régime, et la Turquie, soutien des rebelles. C'est la première fois depuis le début du conflit en Syrie que les États-Unis ont été écartés des discussions.

Le cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi 30 décembre à minuit sur tout le territoire syrien, est le troisième depuis le début de l'année.

Avec AFP

Première publication : 31/12/2016