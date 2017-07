Incendies dans le Sud-Est : la plupart des feux en passe d'être maîtrisés

La grande majorité des incendies qui ravagent le sud-est de la France et la Haute-Corse sont sur le point d'être circonscrits. Seul un foyer, à Artigues, dans le Haut-Var, connaît une "reprise importante".

La plupart des feux de forêt étaient en passe d'être maîtrisés au soir du jeudi 27 juillet dans le sud-est de la France et en Haute-Corse. Sauf à Artigues, commune du Haut-Var, où plus de 7 000 hectares de végétation ont brûlé en quatre jours, sans faire de victimes.

À Bormes-les-Mimosas (Var), où les collines boisées autour de ce village touristique étaient en feu, dans la nuit de mardi à mercredi, le feu est désormais "fixé". Après un violent mistral qui a attisé les flammes durant trois jours, les conditions météo ont été nettement plus favorables, jeudi, pour les pompiers avec un vent d'Ouest de moindre intensité. Les pompiers et la mairie ont ainsi autorisé les personnes qui avaient été évacuées des habitations ou des campings à rentrer chez elles.

Plus de 10 000 personnes avaient été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi. Quelque 1 500 d'entre elles ont encore dormi la nuit suivante dans des salles municipales, d'autres à l'extérieur ou sous une tente sur la plage.

En Haute-Corse, le feu de Biguglia a connu une "activité sur les lisières, mais il ne progresse plus", ont informé les pompiers à l’AFP. Dans les Bouches-du-Rhône, les incendies de Carro et Peynier sont "maîtrisés" et restaient "sous surveillance active". Trois personnes soupçonnées de les avoir allumés ont été interpellées. L'une d'elle était toujours en garde à vue jeudi.

Jeudi soir, le seul foyer préoccupant pour les pompiers était celui d'Artigues, dans le Haut-Var. Ni fixé ni maîtrisé, il a connu dans la soirée une "reprise importante à l'avant gauche", selon les pompiers. Aucune habitation n'est toutefois menacée. 480 pompiers restaient mobilisés pour lutter contre le feu à la tombée de la nuit.

Selon le décompte du Centre opérationnel de crise de la zone Sud (CEZOC), 7 208 hectares ont brûlé dans le Sud-Est et en Corse lors de cet épisode incendiaire.



Les incendies en chiffres © Studio graphique FMM

Première publication : 28/07/2017