La Guadeloupe placée en alerte orange cyclonique en prévision du passage de l'ouragan Maria

À peine deux semaines après Irma, la Guadeloupe a été placée en alerte orange cyclonique en prévision du passage de l'ouragan Maria, a annoncé la préfecture dimanche. La population est appelée à se préparer.

La Guadeloupe est passée en "alerte orange cyclonique" en prévision du passage de l'ouragan Maria, a annoncé la préfecture dimanche 17 septembre à la mi-journée.

"Dès ce lundi 18 septembre, Météo-France prévoit pour la Guadeloupe une forte houle, des vents violents, avec rafales jusqu'à 200 km/h, de fortes pluies pouvant aller jusqu'à 400 mm par endroit", indique la préfecture dans un communiqué.

⚠️ #Maria : Alerte orange cyclonique en #Guadeloupe. Le préfet demande à la population de se préparer. pic.twitter.com/wP09U3xwQr Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 17 septembre 2017

À peine deux semaines après Irma, la population est donc appelée à se préparer, notamment à des "inondations sur les parties basses de l'archipel".

Au rang des consignes de sécurité, s'imposent d'évacuer les habitations situées en zones inondables, de rejoindre un abri sûr, de consolider sa maison en protégeant les ouvertures et de mettre hors de portée d'eau les objets personnels et documents. À cela s'ajoutent les consignes usuelles d'autonomie pour plusieurs jours comme préparer des réserves d'eau et de nourriture.

⚠️ #Maria #Guadeloupe passage en alerte orange : Le @Prefet971 rappelle les mesures individuelles à suivre ⬇️ pic.twitter.com/L48pu9gtRC Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 17 septembre 2017

"Cette menace doit être prise très au sérieux"

La "tempête tropicale forte" Maria "s'intensifie en s'approchant de l'arc antillais", indique Météo-France dans son bulletin de suivi, précisant que "le centre du système est prévu à proximité immédiate de la Guadeloupe en seconde partie de nuit de lundi à mardi". "Maria serait alors au stade d'ouragan de catégorie 2".

Selon Météo-France, "les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité finale à cette échéance ne permettent pas à cette heure de localiser avec précision les impacts sur la Guadeloupe". Météo-France qui estime qu'il n'est ainsi "pas totalement exclu que Maria atteigne la catégorie 3 à son passage au plus près de la Guadeloupe".

"Cette menace doit être prise très au sérieux", soulignent les prévisionnistes.

La Martinique a, elle, été placée en vigilance jaune vent violent, mer dangereuse et fortes précipitations.

Avec AFP

Première publication : 17/09/2017