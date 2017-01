Dix ans de prison pour le jihadiste français Nicolas Moreau

Le jihadiste français Nicolas Moreau a été condamné à dix ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il avait passé près d'un an et demi dans les rangs de l'organisation État islamique.

Ancien marin-pêcheur, délinquant multirécidiviste parti combattre pour l'État islamique en Syrie et en Irak, éphémère restaurateur à Raqqa, Nicolas Moreau a été condamné lundi 2 janvier à dix ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Il a refusé d'être extrait de prison pour entendre cette décision du tribunal correctionnel de Paris, conforme aux réquisitions. Il a assuré lors de l'audience avoir rompu avec les jihadistes du groupe État islamique, "une secte", mais n'avoir fait que son "devoir de musulman" et jamais "porté préjudice à la France" en partant combattre en Syrie et en Irak dans les rangs de l'EI, entre janvier 2014 et juin 2016, date à laquelle il a été écroué en France après son arrestation en Turquie.

"Une dangerosité sociale extrême"

À l'audience du 14 décembre, le procureur avait estimé que Nicolas Moreau présentait une "dangerosité sociale extrême", et averti qu'il risquait de revenir à son "engagement jihadiste" une fois remis en liberté.

Né en Corée du Sud, adopté à quatre ans par une famille française, Nicolas Moreau a sombré dans la délinquance après le divorce de ses parents adoptifs, se convertissant à l'islam en prison, où il passe cinq années, notamment pour des vols avec violences.

Ce délinquant multirécidiviste est le frère de Flavien Moreau, premier jihadiste français condamné au retour de la Syrie, en novembre 2014. Mais si son cadet n'était resté que quelques semaines dans la zone irako-syrienne, Nicolas Moreau y a, lui, passé beaucoup plus de temps, ouvrant même pendant trois mois un restaurant à Raqa, fief de l'EI en Syrie.

Première publication : 02/01/2017