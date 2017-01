Vidéo : au Chili, un gigantesque incendie ravage les hauteurs de Valparaiso

Un gigantesque incendie a embrasé lundi les collines de Valparaiso, ville côtière chilienne. Une centaine d'habitations ont été détruites, quelque 400 personnes ont été évacuées. Un premier bilan fait état de 19 blessés.

Un vaste incendie s'est déclaré lundi soir dans une commune de Laguna Verde, au sud de Valparaiso, sur la côte chilienne du Pacifique, détruisant une centaine d'habitations et entraînant l'évacuation de 400 personnes.

Le ministre chilien de l'Intérieur, Mahmud Aleuy, a parlé à la télévision de 19 blessés légers, dont 16 souffrent de problèmes respiratoires.

Plusieurs dizaines de brigades de pompiers de Valparaiso et des communes avoisinantes ont été déployées pour combattre les flammes et des enquêteurs ont été envoyés sur place pour déterminer la cause du sinistre, a déclaré le gouvernement.

La sécheresse qui sévit dans le centre du Chili a provoqué un nombre record de feux de forêt au cours de l'année écoulée, entraînant des évacuations ces dernières semaines près de la capitale, Santiago, à une centaine de kilomètres au sud-est de Valparaiso.

Cette ville portuaire de 285 000 habitants, classée au patrimoine mondial de l'Humanité de l'Unesco, fait partie d'une zone urbaine d'un million d'habitants, la deuxième plus grande du pays.

En 2014, un vaste incendie avait ravagé la ville et fait 13 morts et incendié 2 000 maisons.

Avec Reuters

Première publication : 03/01/2017