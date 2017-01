Incident raciste dans le métro parisien : quatre supporters de Chelsea devant la justice française

Quatre supporters de Chelsea comparaissent, mardi, devant la justice française pour leur implication dans un incident raciste lors duquel un homme noir avait été bousculé et empêché de monter dans une rame de métro parisien.

"Nous sommes racistes, nous sommes racistes ! Et c'est comme ça !". Les beuglements des supporters de foot anglais, à l’élocution avinée, sont parfaitement audibles sur la vidéo amateur qui a fait le tour du web. Une vidéo qui constitue la preuve principale du procès pour violence volontaire à caractère raciste qui s’est ouvert mardi 3 janvier à Paris.

Les faits remontent au mois de février 2015, en marge d’un match de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, à Paris. Un groupe de supporters du club anglais avait alors empêché Souleymane Sylla de monter dans une rame du métro parisien. Sur les images vidéo, on voit l'homme s’y prendre à plusieurs reprises pour monter dans le train. À chaque fois il est bousculé par les supporters de Chelsea, qui entonnent fièrement leur couplet sur le racisme dans la langue de Shakespeare.

"Je m’en souviens comme si c'était hier", témoigne Souleymane Sylla dans un enregistrement diffusé mardi par Europe 1. "J’ai été poussé plus de trois fois, et c’est après qu’ils m’ont fait comprendre que je n’avais pas le droit d’entrer dans cette rame parce que j'étais noir", rapporte le Franco-mauritanien.

"La plupart des personnes de couleur noire se sentent humiliés"

Quatre supporters de Chelsea répondront donc de leurs actes devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Les prévenus, qui risquent des peines de prison avec sursis et de fortes amendes, ont toujours nié les faits.

Une version mise à mal par le fait que le chant raciste peut être entendu peu après les bousculades. Deux associations contre le racisme, SOS racisme et la Licra, se sont également portées parties civiles.

"Depuis que cette histoire est arrivée, j'ai tout fait pour oublier, j'ai même pris des médicaments. Mais tout le temps ça me revient", a déclaré Souleymane Sylla sur l’antenne d’Europe 1. "Non seulement je suis humilié, mais la plupart des personnes de couleur noire se sentent humiliés. Je veux que ces gens soient condamnés, que justice soit faite, pas plus".

Trois à cinq ans d'interdiction de stade en Angleterre

L’affaire avait également fait grand bruit en Angleterre, où trois des quatre supporters de Chelsea ont déjà été condamnés le 22 juillet 2015 à Londres à des interdictions de stade à cinq ans à la suite de cet incident raciste. Un quatrième supporter avait été condamné à trois ans d'interdiction de match pour avoir notamment chanté avec ses camarades : "Nous sommes racistes, nous sommes racistes et on aime ça".

Un cinquième a, par ailleurs, été interdit de stade pendant cinq ans pour cet acte et d'autres altercations violentes. Le club londonien de Chelsea avait alors annoncé que les cinq hommes allaient être, en plus, interdits à vie d'entrer dans son stade de Stamford Bridge.

Première publication : 03/01/2017