L'Algérien Riyad Mahrez sacré joueur africain de l'année 2016

Déjà champion d'Angleterre avec Leicester et joueur de l'année en Premier League, l'Algérien Riyad Mahrez a décroché le titre du joueur africain de l'année 2016. Il devance le tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang et le Sénégalais Sadio Mané.

L'année 2016 aura bel et bien été celle de tous les succès pour Riyad Mahrez. L'Algérien a été désigné joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football (CAF), jeudi 5 janvier. Il devance deux autres grands talents du continent : le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tenant du titre, et le Sénégalais Sadio Mané, qui complète le podium à la troisième place.

Riyad Mahrez is the African Player of the Year, collecting 361 of the votes #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/12s7BMsGRc — CAF (@CAF_Online) 5 janvier 2017

Ces douze derniers mois, l'attaquant de Leicester City a tout raflé : au plan collectif, un championnat d'Angleterre avec son club en milieu d'année et une qualification en 8e de finale de la Ligue des champions quelques mois plus tard ; au niveau individuel, le prestigieux titre de joueur de l'année en Premier League et d'autres distinctions moindres, avant de boucler la boucle avec le titre de Joueur africain de l'année.

Un succès logique pour le joueur, qui a véritablement explosé l'an passé en inscrivant notamment 17 buts et délivrant pas moins de 11 passes décisives en championnat.



Onyango et l'Ouganda honorés, le Nigeria moissonne

Parmi les autres récompenses notable de la soirée, celle du club de l’année a été logiquement décernée au Mamelodi Sundowns, sacré en Ligue des champions. Le club sud-africain, qui a surclassé le Zamalek Sporting Club en finale, avait alors offert à la nation "arc-en-ciel" sa toute première consécration continentale depuis plus de 20 ans et la victoire des Orlando Pirates en 1995. Son coach Pitso Mosimane récolte pour sa part le titre d'entraîneur de l'année.

Club of the year! Ka Bo Yellow Masandawana! #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/K6ontSRSwB — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 5 janvier 2017

Chez les hommes, le titre de sélection nationale de l'année est revenu à l'Ouganda, qui s'est offert sa toute première qualification à la CAN depuis 1978. Et le gardien de but des Cranes Denis Onyango, qui fait également partie de l'effectif des Mamelodi Sundowns, a pour sa part hérité du titre de joueur de l'année évoluant en Afrique.

Denis Onyango of The Cranes is voted African Player of the Year (Based in Africa) with 252 votes pic.twitter.com/wEgZ4ewelt — CAF (@CAF_Online) 5 janvier 2017

Et la soirée aura également été marquée par la belle moisson du Nigeria. Chez les femmes, les Super Eagles ont été désignées sélection nationale de l'année 2016 et Asisat Oshoala a été récompensée du titre de joueuse de l'année. Chez les jeunes aussi, les Nigérians se sont distingués avec les récompenses d'Espoir de l'année et de Meilleur jeune de l'année, respectivement décernées à Kelechi Iheanacho et Alex Iwobi.

Le palmarès complet :

• Joueur africain de l’année : Riyad Mahrez (Algérie)

• Joueur africain évoluant en Afrique : Denis Onyango (Ouganda)

• Entraîneur de l’année : Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns)

• Meilleur jeune de l'année : Alex Iwobi (Nigéria)

• Espoir de l'année : Kelechi Iheanacho (Nigeria)

• Joueuse de l’année : Asisat Oshoala (Nigeria)

• Arbitre de l’année : Bakary Papa Gassama (Gambie)

• Sélection nationale masculine de l’année : Ouganda

• Sélection nationale féminine de l’année : Nigeria

• Légendes africaines : Emilienne Mbango (Cameroun) ; Laurent Pokou (Côte d’Ivoire)

• Club de l’année : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Première publication : 05/01/2017