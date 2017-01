Quand François Fillon mélange politique et religion

La déclaration de François Fillon, invité du JT de TF1 mardi 3 janvier, concernant sa réforme de la Sécurité sociale, a fait bondir plusieurs personnalités politiques comme François Bayrou. Selon le maire de Pau, Fillon mélange politique et religion.

"Comment peut-on arriver à mélanger la politique et la religion à ce point, de cette manière déplacée ?", s'est interrogé François Bayrou sur le plateau d'Itélé, mercredi 4 janvier, faisant référence à la déclaration de François Fillon, invité du 20 h de TF1 la veille.

Interrogé sur sa réforme de la Sécurité sociale jugée "brutale" par ses adversaires, le candidat de la droite s'est défendu d'une manière assez surprenante. "Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien, cela veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne, de la solidarité", a-t-il assuré.

Pour François Bayrou, il n'y a aucun rapport entre ces deux faits. "Il dit : je ne peux pas porter atteinte à la Sécu parce que je suis chrétien. Mais qu’est-ce que ça a à voir ?", se demande le maire de Pau. Et d'ajouter lorsque la présentatrice lui demande si François Fillon instrumentalise la religion : "Je connais François Fillon depuis longtemps, je ne l’ai jamais vu faire de déclarations de cet ordre. Ça doit être lié aux élections d’une manière ou d’une autre."

"Ça n’est pas une maladie honteuse d’être chrétien"

La déclaration du candidat de droite a également été critiquée par Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et lui-même candidat à la présidentielle. Il considère que c'est une "faute morale". "Répondre à une question sur sa foi est une chose, souligne-t-il. En faire un argument électoral, c'est un problème. On ne peut pas dire qu'on lutte contre le communautarisme et dire qu'on est le candidat des chrétiens. C'est une faute morale, cela nous entraîne sur un terrain dangereux."

De son côté, Christian Jacob, président Les Républicains à l'Assemblée nationale, défend François Fillon. "Ça n’est pas une maladie honteuse d’être chrétien", a-t-il jugé au micro d'Europe 1 mercredi. "Je pense que c’est une phrase parmi d’autres qui montre son action de solidarité. Ne lui faisons pas des procès d’intention à tout-va", a-t-il poursuivi.

Première publication : 05/01/2017