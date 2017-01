"J'ai changé", affirme Manuel Valls

Le Premier ministre, candidat à la primaire de la gauche, a défendu jeudi dans "L'émission politique" son projet présidentiel, affirmant avoir "changé" pour justifier l'inflexion à gauche de son programme par rapport à ses positions passées.

Pendant plus de deux heures, Manuel Valls a tenté de convaincre qu'il pouvait être le meilleur candidat à la primaire de la gauche. Jeudi 5 janvier, dans "L'émission politique" de France 2, il s'est attaché à défendre son programme en se positionnement comme un homme de gauche, mais il a surtout dû se justifier sur quelques changements de position, notamment sur l'ISF, et assumer son bilan aux côtés de François Hollande.

Finies les propositions droitisantes du "monsieur 5 %" de la primaire de 2011 : en 2017, il ne s'agit plus de "déverrouiller" les 35 heures, de supprimer l'impôt sur la fortune ou même de "sortir de la logique de la dépense publique". La gauche et la social-démocratie en France et dans le monde ont par le passé "trop cédé" à "la puissance du marché, à des forces de l'argent, au libéralisme", a estimé l'ancien Premier ministre.

