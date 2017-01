'Real Housewives of ISIS' : la parodie des femmes jihadistes de la BBC qui passe mal

Un sketch de l'émission 'Revolting' de la chaîne britannique BBC2 mettant en scène des femmes jihadistes et parodiant l'émission américaine de télé-réalité 'Real Housewive' a soulevé la polémique au Royaume-Uni.

"La décapitation est dans trois jours et je n'ai rien à me mettre !" C'est ainsi que débute le sketch Real Housewive of ISIS [ISIS étant l'acronyme anglais de Islamic State of Iraq and Syria, donc de l'EI] – une parodie de l'émission de télé-réalité américaine 'Real Housewive' sur les femmes au foyer – diffusé par l'émission 'Revolting' de la chaîne britannique BBC2, le 3 janvier.

Le ton est donné : humour très décalé sur le thème on ne peut plus anxiogène du terrorisme islamiste. L'un des personnages du sketch – elles sont trois à vivre dans ce qui ressemble à un appartement en ruine dans une zone en guerre – se vante d'avoir reçu un gilet bardé d'explosifs "très chic"… et se plaint lorsqu'une autre apparaît dans le même accoutrement. Une dernière se lamente que son mari lui préfère les "40 vierges" qui sont censées, d'après la propagande jihadiste, attendre les candidats aux attentats suicides dans l'au-delà.

Aux dépens des femmes musulmanes ?

Le but de l'émission, souvent très impertinente et qui explore les limites de "l'humoristiquement correct", a été atteint : créer une vaste polémique dans le paysage médiatique.

"L'émission est choquante et pas du tout drôle", assure le média américain Mic. "La BBC vivement critiquée pour un sketch de 'mauvais goût'", se délecte le tabloïd de droite Daily Mirror. La presse conservatrice britannique a pris un malin plaisir à retranscrire l'avalanche de tweets et de commentaires négatifs laissés sur le compte Facebook de la chaîne qui taclent BBC2 pour cette parodie.

'Real Housewives of ISIS' will make Hijabis feel more isolated n targeted by Islamophobes. Thanks @BBC for adding to the negative stereotype — aѕн (@AshKaneSkittles) 4 janvier 2017

"Les femmes qui portent le hijab vont se sentir encore plus isolées et risquent d'être davantage moquées par les islamophobes", se plaint un internaute. Une autre soutient que "les blagues sur l'organisation terroriste État islamique (EI) ne sont pas drôles du tout. C'est un manque de respect de rire de ça alors que d'autres pleurent la mort de ceux qu'ils aiment".

La question posée par 'Real Housewives of ISIS' est de savoir si, sur une chaîne publique et donc avec l'argent du contribuable, on peut rire du sort réservée aux femmes par les jihadistes de l'EI. Selon les détracteurs du sketch, ces blagues se font aux dépens des femmes. Cette parodie "fait des généralités au sujet des musulmanes en se basant sur une toute petite minorité, ce qui risque au final de nuire à la grande majorité", assure à Mic Manal Omar, le vice-président du centre d'études du Moyen-Orient et de l'Afrique à l'Institut des États-Unis pour la paix.

"Ridiculiser la propagande de l'EI"

Mais l'émission a aussi ses défenseurs. Le comédien britannique et musulman Ali Shahalom approuve un humour qui "ridiculise la propagande de l'EI" et permet d'attirer "l'attention sur un sujet important [le sort des femmes parties en Syrie] sans critiquer la religion".

Pour le quotidien de centre-gauche The Independent il ne faut pas "sous-estimer le pouvoir de l'humour". Le sujet est trop grave – des dizaines de femmes britanniques sont parties rejoindre les rangs de l'EI, rappelle le journal – pour ne pas essayer toutes les armes à disposition afin de sensibiliser la population. The Independent rappelle que les "Arabes savent mieux que quiconque à quel point la satire peut être utile pour défier les fondamentalistes". Pour le comédien saoudien Nasser al-Qasabi, qui a réalisé plusieurs sketchs parodiant les militants de l'EI, "avertir les gens avec humour des dangers de ce groupe est le vrai jihad, car nous luttons contre eux avec notre art, et non en partant en guerre".

Première publication : 06/01/2017