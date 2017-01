Vendée Globe : Le Cléac'h et Thomson au coude à coude

Le skipper français Armel Le Cléac'h a franchi en tête, dans la nuit de vendredi à samedi, l'Équateur mais se trouve bloqué dans une zone difficile, le Pot au Noir. Le Britannique Alex Thomson espère en profiter pour le dépasser.

Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) est de retour dans l'hémisphère Nord. Le skipper français a passé l'Équateur, à 1 h 23 dans la nuit du 6 au 7 janvier, en tête du Vendée Globe, ont annoncé les organisateurs de la course.

Armel Le Cléac’h a passé l’Equateur ce samedi 7 janvier à 01h23 après 61 jours et 12h de course ! @VoileBanquePop #VendeeLIVE #VG2016 pic.twitter.com/tBN2gZepvr — Vendée Globe (@VendeeGlobe) 7 janvier 2017

Le Pot au Noir en juge de paix du Vendée Globe

Alors que son avance sur Alex Thomson (Hugo Boss) s'amenuise, le skipper breton se heurte au terrible Pot au Noir, un marécage équatorial qui barre l'Atlantique d'Ouest en Est, où se succèdent calmes exaspérants et grains soudains. Sous ce ciel capricieux, Le Cléac'h a dû gérer et ralentir, de 4 (7 km/h) à 15 noeuds (28 km/h), quand Thomson vogue à près de 20 noeuds (37 km/h) en profitant des alizés de l'Est au large des côtes brésiliennes.

Le Breton a perdu une bonne partie de son avance qu'il avait construite entre le Cap Frio et le Pot au Noir (jusqu'à près de 350 milles), pour voir Thomson revenir à moins de 150 milles (147,89 milles au dernier pointage à 9 h le 7 janvier).

La sortie de la zone de convergence intertropicale va s'avérer cruciale dans la course à la victoire. Selon les organisateurs, la zone n'est pas très active pour le moment mais "plutôt étendue surtout vers le Nord, vers l'archipel du Cap-Vert". Celui qui s'en extiirpera en tête aura toutes les cartes en main pour remporter la course et arriver en premier au Sables-d'Olonne.

Derrière le duo de tête, Jérémie Beyou (Maître CoQ) est encore à 950 milles de l'Equateur, et doit faire avec des alizés faibles de secteur Est. Il devra désormais regarder derrière lui, car le trio composé de Jean-Pierre Dick sur StMichel-VIrbac (4e à 1 615 milles de Le Cléac'h), Jean Le Cam sur Finistère Mer Vent (5e à 1 616 milles) et Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) se tirent la bourre et reviennent sur la dernière place du podium.

Avec AFP.

Première publication : 07/01/2017