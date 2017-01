Braquage de Kim Kardashian à Paris : une quinzaine d'interpellations en France

Seize personnes soupçonnées d'être impliquées dans le braquage de Kim Kardashian en octobre à Paris ont été interpellées en région parisienne et en province. La star américaine s'était fait voler une dizaine de millions d'euros de bijoux.

Seize personnes ont été interpellées, lundi 9 janvier, en région parisienne et en province dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre, a appris l’AFP de sources policières, confirmant des informations de plusieurs médias français.

Selon la radio RTL, "les auteurs directs présumés de l'attaque" figurent parmi la quinzaine de personne interpellées en Seine-Saint-Denis, en Seine-Maritime et dans les Alpes-Maritimes. Europe 1 évoque quinze arrestations, qui auraient toutes eu lieu en région parisienne.



Les agresseurs de Kim Kardashian, qui s'étaient introduits de nuit dans l'hôtel particulier du VIIIe arrondissement où elle séjournait, avaient dérobé pour une dizaine de millions d'euros de bijoux. Ses agresseurs, le visage dissimulé par une cagoule et vêtus de blousons sur lesquels était écrit "Police", étaient au moins cinq, avait-on alors dit, de source proche de l'enquête.

Plusieurs semaines d'investigations

Cette opération menée sous la direction de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris, simultanément en région parisienne et dans le sud de la France, est le fruit de plusieurs semaines d'investigations permises notamment par l'exploitation des traces ADN retrouvées sur le lieu du braquage, a détaillé une autre source.

"Une des traces a 'matché' avec un individu connu des services de police pour des faits de braquage et des affaires de droit commun, et considéré comme un voyou de grande envergure", a expliqué cette source.

Les braqueurs, masqués et portant des blousons de police, avaient menacé avec une arme la star venue à Paris pour assister à la Fashion Week, avant de la ligoter, de la bâillonner, et de l'enfermer dans la salle de bain. Les voleurs, dont certains sont venus et repartis à vélo, ont emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions.

Des traces ADN avaient été retrouvées dans l'appartement. Dans leur fuite, les malfaiteurs ont également perdu un pendentif serti de diamants, d'une valeur estimée à environ 30 000 euros, appartenant à la jeune femme. Le bijou, ramassé par une passante dans la rue à proximité des lieux du vol quelques heures après le braquage, a été remis aux enquêteurs.

Sous le choc mais indemne, la vedette âgée de 36 ans avait quitté la France le matin-même, dès la fin de son audition par les enquêteurs de la BRD.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 09/01/2017