Paris : MSF dénonce les confiscations de couvertures de migrants en plein hiver

Médecins sans frontières a dénoncé, vendredi, les violences policières exercées contre les migrants, notamment dans le nord de la capitale. Selon l’ONG, les policiers n’hésiteraient pas à confisquer les couvertures, en plein hiver.

Dans un communiqué virulent, Médecins sans frontières (MSF) a dénoncé, vendredi 6 janvier, la multiplication des violences policières contre les migrants, dans la capitale notamment, près du centre humanitaire de La Chapelle (18e arrondissement). “Les forces de l’ordre réveillent les migrants en pleine nuit et leur confisquent leurs couvertures. En une semaine de consultations ambulatoires, les équipes de Médecins sans frontières ont déjà dû prendre en charge huit personnes proches de l’hypothermie”, précise le communiqué.

Beaucoup de migrants patientent jour et nuit devant l’entrée du centre de La Chapelle, qui affiche complet, dans l’espoir d’une place d’hébergement. Mais le centre parisien ne laisse passer qu’au compte-gouttes de nouveaux arrivants, ses 400 places en chambres chauffées étant toutes occupées. En plein hiver et avec des températures qui passent sous la barre de 0° C la nuit, dormir dehors peut avoir des conséquences dramatiques.

Pour remédier au problème, Emmaüs, le gestionnaire du centre d’accueil, a mis en place un nouveau mode de fonctionnement : l’association fixe désormais des rendez-vous nominatifs aux personnes qui patientent à l’extérieur. Elle espère ainsi inciter les migrants à ne pas rester dormir devant le centre, la nuit.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, s’est offusqué de la mise en cause des forces de l’ordre. “Je ne partage absolument pas la vision [de MSF]”, a-t-il déclaré. Le “travail” des policiers, “c’est de [le] faire, avec toute l’humanité qui est consubstantielle à [leur] responsabilité”, a-t-il insisté tout en reconnaissant que “[…] quelquefois, il peut y avoir une forme de contrainte à mettre à l’abri quelqu’un”.

Les interventions de la police sont destinées à “éviter la reconstitution de campements”, expliquait également une source policière, la semaine dernière. Pour Corinne Torre, coordinatrice de programmes à MSF, les forces de l’ordre se livrent surtout à “une tentative dérisoire de soustraire cette population en détresse à la vue du public”.

Le centre parisien “de premier accueil” pour migrants a ouvert le 10 novembre. Plus de 2 200 hommes seuls y ont été transité depuis, pour une durée de cinq à dix jours. L’État et la Ville de Paris ont promis 200 places supplémentaires. Le centre a été créé pour mettre fin au cycle, qui a vu s’enchaîner l’installation et le démantèlement d’une trentaine de campements dans le nord de la capitale depuis 2016.

La France des droits de l'homme s'effondre aujourd'hui aussi brutalement que la température extérieure #honte #inhumanité https://t.co/HATiwhQLVA — Eva Joly (@EvaJoly) 7 janvier 2017

Première publication : 09/01/2017