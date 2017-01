Bachar al-Assad salue la position de "Monsieur Fillon" sur la Syrie

Interrogé par plusieurs médias français, le président syrien Bachar al-Assad a salué le discours sur les terroristes du candidat Les Républicains à la présidentielle.

Bachar al-Assad verrait d’un bon œil l’élection de François Fillon à la présidence de la République française. Lors d’une interview accordée dimanche 8 janvier à trois médias français, le président syrien a, en effet, salué la volonté de François Fillon de rétablir, s’il est élu, le dialogue avec la Syrie.

"Son discours sur les terroristes, sa priorité de combattre les terroristes et de ne pas s’immiscer dans les affaires des autres pays sont les bienvenus", a déclaré Bachar al-Assad avant de se dire prudent, car "ce que nous avons appris ces dernières années, c’est que beaucoup de responsables disent quelque chose et font le contraire". "Je ne veux pas dire que Monsieur Fillon ferait ainsi, j’espère que non. Nous devons attendre et voir, parce que nous n’avons pas de contact, mais s’il met en application ce qu’il dit, ce sera très bien", a conclu le président syrien.

Fillon, partisan du "réalisme" russe

Au sujet du dossier syrien, François Fillon prône une coalition avec la Russie et une alliance avec Bachar al-Assad pour éradiquer l’organisation État islamique (EI). Dans une tribune publiée le 1er avril 2016 par le magazine Marianne, il précisait sa position : "Depuis trois ans, je dis et redis que, à force de faire du départ d’Assad notre priorité, nous avons laissé l’EI gagner du terrain et gâché l’opportunité de bâtir une véritable coalition internationale". Celui qui est devenu depuis le candidat Les Républicains défend "le réalisme" de la Russie de Vladimir Poutine en la matière.

Interrogé fin octobre sur la situation à Alep et de possibles crimes de guerre dans la cité syrienne, François Fillon avait répondu : "Je ne sais pas, je ne suis pas sur place."

