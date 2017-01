Vidéo : Erasmus souffle ses 30 bougies

Erasmus a 30 ans. Depuis 1987, ce programme, au départ destiné aux seuls étudiants, a permis à plus de 5 millions de personnes d'étudier dans un pays européen, et n'a depuis cessé de s'étendre à d'autres publics.

Un programme-phare de l'Union européenne fête lundi 9 janvier ses 30 ans. Erasmus, rendu célèbre par le film de Cédric Klapish "L'Auberge espagnole", a permis à plus de 5 millions de personnes de partir étudier dans un pays européen. Des générations d'étudiants ont pu grâce à lui s'exiler pour six mois ou un an pour découvrir les enseignements, les cultures, les modes de vie de leurs voisins européens.

Lancé le 9 janvier 1987, ce programme, baptisé en mémoire d'Erasme, l'un des grands humanistes de la Renaissance, permettait à l'origine aux seuls étudiants de partir suivre une année de cursus à l'étranger.

Mais il n'a cessé de s'étendre, passant de 11 pays inscrits au départ à 33 pays participants. Désormais nommé Erasmus+, il a aussi gagné élèves du primaire et du secondaire, des lycées professionnels, demandeurs d'emplois, etc.

Première publication : 09/01/2017