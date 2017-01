Vidéo : en Serbie, le froid polaire complique les conditions de vie des migrants

En Serbie, les températures négatives de ces derniers jours compliquent un peu plus les conditions de vie des migrants qui, faute de places dans les centres d'accueil, dorment dans les rues.

La vague de froid qui traverse l’Europe a provoqué la mort d’au moins 40 personnes, pour la plupart en Pologne. En Serbie aussi les températures sont polaires, avec -33°C enregistrés dans le sud-ouest, à Sjenica. Selon l’ONG Médecins sans frontières (MSF), 7 500 migrants sont actuellement coincés dans ce pays en raison de la fermeture de la route des Balkans. À Belgrade, des dizaines d’hommes dont beaucoup de mineurs se sont réfugiés dans un entrepôt désaffecté proche de la gare, en raison des températures atteignant -15°C dans la nuit de dimanche à lundi. Des conditions de vie extrêmement rudes, d’autant que le gouvernement serbe refuse d’apporter de l’aide pour dissuader d’autres migrants de venir.

Le correspondant de France 24 en Serbie, Laurent Rouy, s’est rendu sur place et a rencontré certains d'entre eux. Mohamed Nabi, un réfugié afghan, lui a confié : "On ne reçoit qu’un repas toutes les 24 heures. Le déjeuner, seulement le déjeuner. On ne nous donne rien d’autre." Les humanitaires ont installé des camions de chaleur qui permettent de faire remonter la température de quelques degrés, mais cela ne suffit pas. Les migrants "souffrent de toutes sortes de maladies de peau et sont infestés de parasites", constate Andrea Contento de MSF.

Malgré la fermeture des frontières, de nombreuses personnes tentent tout de même de traverser les Balkans, passage obligé pour rejoindre l’Union européenne.

Première publication : 10/01/2017