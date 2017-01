Belgique : deux nouvelles inculpations liées aux attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis

Deux personnes ont été arrêtées à Bruxelles, lors d'une perquisition dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Les suspects sont soupçonnés d'avoir fourni de faux documents à un homme à l'origine des attaques.

La justice belge a procédé à deux nouvelles inculpations dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015 revendiqués par le groupe État islamique, a annoncé jeudi 12 janvier le parquet fédéral belge.

Farid K. et Meryem E. B. ont été interpellés mardi 10 janvier à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise. Ils "sont soupçonnés d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris", selon un communiqué du parquet fédéral. Khalid El Bakraoui s'était fait exploser dans le métro de Bruxelles le 22 mars 2016, peu après que deux autres kamikazes avaient attaqué l'aéroport de la capitale européenne.

>> À lire : La vie en miettes de celle qui a dénoncé l’ennemi public numéro 1



Ce Bruxellois, fiché pour "terrorisme" par Interpol mais passé entre les mailles du filet, était un proche de plusieurs membres des commandos du 13 novembre 2015. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir loué sous une fausse identité le logement qui a accueilli à Charleroi Abdelhamid Abaaoud, un des cerveaux présumés des attentats parisiens, ainsi que la planque où s'est caché, peu avant son arrestation, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos.



Une vingtaine de personnes inculpée depuis novembre 2015



Farid K. a été inculpé "du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture", puis a été incarcéré, a précisé le parquet fédéral.

De son côté, "Meryem E. B. a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions", selon le même communiqué.

Le couple aurait aussi "servi de boîte à lettres à certains terroristes à l'époque où ceux-ci étaient recherchés des deux côtés de la frontière", c'est-à-dire entre les attentats de Paris et ceux de Bruxelles.

Une vingtaine de personnes au total a été inculpée depuis novembre 2015 dans l'enquête belge sur les attentats parisiens qui ont fait 130 morts. Elles sont principalement suspectées d'avoir fourni un soutien logistique aux commandos (transport ou location de planques en Belgique), d'avoir convoyé Salah Abdeslam de Paris vers Bruxelles ou d'avoir aidé ce dernier dans sa cavale de quatre mois.

Salah Abdeslam, actuellement incarcéré en France, avait été arrêté le 18 mars dans la commune bruxelloise de Molenbeek, précipitant selon les enquêteurs les attentats de Bruxelles commis quatre jours plus tard par d'autres membres de la cellule jihadiste.

Avec AFP



Première publication : 12/01/2017